Burkina Faso : "L'attaque ciblait la France", affirme un spécialiste

publié le 03/03/2018 à 09:13

Vendredi 2 mars, aux alentours de 11 heures du matin, des hommes armés ont surgi à l'ambassade de France et l'état-major burkinabé, à Ouagadougou. Il s'agit de la quatrième attaque en trois ans dans la capitale du Burkina Faso. Les faits n'ont pas été revendiqués pour l'heure. Une trentaine de personnes sont mortes, et plus de 80 ont été blessées.



Invité de RTL ce samedi 3 février, le journaliste Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, a estimé que cette attaque ciblait très clairement la France. "Les autres attaques, en janvier 2016 et août 2017, ciblaient des cafés, des restaurants, les expatriés. Le fait d'attaquer une ambassade de France en Afrique, le message est clair", estime l'auteur de l'ouvrage Arrogant comme un Français en Afrique, publié aux éditions Fayard en 2016.

"C'est un acte de représailles", vis-à-vis de la France, dont des troupes armées sont présentes au Mali et au Niger voisins du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Pour Antoine Glaser, le fait que Ouagadougou a été frappée s'explique par le fait qu'il est plus facile pour les soldats français d'agir dans les zones désertiques que dans les grandes villes.

"Très honnêtement, je pense qu'Emmanuel Macron sait très bien qu'il n'y a qu'une seule chose à faire à court terme et à moyen terme : c'est dégager l'armée française", conclut le spécialiste.