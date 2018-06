Le journal de 12h30 - Bac 2018 : l’épreuve de philo est terminée

publié le 18/06/2018 à 13:11

L’épreuve de philosophie est passée. Depuis la fin de la matinée les 750.000 candidats au bac sont sortis de l’épreuve, première matière de cette édition 2018. Les sujets sont à retrouver sur RTL.fr.



Au sein des différentes thématiques abordées lors de cette épreuve de philo, les élèves ont été amenés à réfléchir sur plusieurs notions : l'art, le désir, la conscience, la liberté, le devoir.





Certains candidats étaient déjà très stressés ce matin et ils ont en plus eu la boule au ventre à cause de la grève SNCF. Évidemment, les retards de 1 heure sont acceptés. Et cet après-midi, ce sont les élèves de 1ères qui sont en train de se rendre aux épreuves de français.

À écouter également dans ce journal :

Politique : c'est très tendu chez Les Républicains. Le limogeage express de Virginie Calmels, ex-numéro 2, ne règle pas tout. Laurent Wauquiez l'a sortie hier de l'organigramme après ses critiques sur le manque d'ouverture du parti, Nicolas Sarkozy, de son côté, appelle au rassemblement.



Société : la traditionnelle cérémonie de l'appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle a eu lieu. Emmanuel Macron était au Mont Valérien entouré de quelques résistants survivants, dont Daniel Cordier, l'ancien secrétaire de Jean Moulin.



International : "Séparer les enfants de leurs parents, est inadmissible", dénonce le Haut-Commissaire de l'ONU aux Droits de l'Homme. Une attaque directe contre la politique américaine qui sépare en ce moment les enfants de leurs parents entrés illégalement à la frontière mexicaine. Un peu plus tôt c'est Melania Trump qui faisait connaître sa position disant "détester" cette idée.