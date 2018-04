Laurent Gerra imite Jack Lang : "Je vais organiser une 'Macron pride' géante"

et Jade

publié le 26/04/2018 à 09:48

Jack Lang, imité par Laurent Gerra est énervé. La cheminots, les étudiants, les retraités, "tout le monde semble en vouloir à Emmanuel Macron", se désole-t-il. "Un jour, ce sont des cheminots à catogans qui brûlent son effigie en chantant Bella Ciao, un autre jour, des étudiants mal peignés le conspuent dans des amphis enfumés où ils n’avaient jamais mis les pieds avant la grève", s'énerve Jack Lang.



Et de s'offusquer contre "ces retraités à cheveux bleus qui sont furibards sous prétexte qu’on leur a diminué leur pension, alors qu’ils la dépensaient en achetant des chausse-pieds électroniques au télé achat !".

Pour couper l'herbe sous le pied de ses détracteurs, Jack Lang prépare une riposte d'envergure, et elle ne sera pas politique, mais festive. "Les années Lang, ça vous rappelle quelque chose, non ?, interroge-t-il. Remember : La boule à facettes du Palace, les pompiers du Banané Café, les soirées mousse au Queen, les mix interminables de David Guetta aux Bains !"

Et pour que le Président pense à lui à l'occasion du premier anniversaire de son arrivée au pouvoir, Jack Lang compte organiser "un grand défilé, une 'Macron pride' géante". " Avec tous les marcheurs, nous défilerons et nous chanterons 'Emmanuel, comme un soleil' de la gare Montparnasse à la gare de l’Est, au nez et à la moustache des gros bras de la CGT", se réjouit-il.