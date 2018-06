publié le 12/06/2018 à 09:54

Jean Lassalle a piqué une colère mémorable la semaine dernière à l'Assemblée nationale pendant le projet de loi sur le logement. "Mes chers compatriotes de France et d'Outre-Mer et fidèles auditeurs de RTL, bonjour", lance le député des Pyrénées-Atlantiques, imité par Laurent Gerra.



"La présidente de la séance vous a interrompu, car le temps de parole des députés non-inscrits était écoulé, et vous ne l'avez pas supporté", rappelle Mademoiselle Jade. "Mes chers compatriotes. En effet, j'ai décidé de quitter ce lieu indigne de la démocratie en m'écriant : 'Messieurs-dames les censeurs, bonsoir !'. Et je suis parti comme un prince drapé dans sa dignité", explique l'élu.

"Tout de même, c'est la règle du temps de parole. Vous n'étiez pas obligé de poser un lapin aux députés", lui fait remarquer son interlocutrice. Un coup de fusil retentit. "Excusez-moi, mais j'ai entendu le mot 'lapin', et j'ai cru que c'était l'ouverture de la chasse", lance l'élu, toujours imité par l'humoriste.

"Non ce n'est pas l'ouverture de la chasse, et accessoirement vous êtes dans un studio de radio, pas dans la vallée d'Aspe. Mais reprenons : vous trouvez le règlement de l'Assemblée nationale malfaisant pour les députés non-inscrits ?", lui dit Mademoiselle Jade, quand retentit un nouveau coup de fusil. "Pardon, j'ai entendu le mot faisan", se justifie-t-il.



"Vous avez vraiment la gâchette sensible ! Et puis qu'est-ce que vous faites à Paris avec un fusil ?", lui demande son interlocutrice. "Bouducon, je vais à l'Assemblée m'expliquer avec la présidente de séance qui m'a censuré. Elle va voir de quel bois je me chauffe, cette bourrique !", avertit-il.