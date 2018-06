et Jade

publié le 11/06/2018 à 09:57

"Fumiers !" Aucun doute : c'est Gérard Depardieu qui est le premier imité par Laurent Gerra ce lundi 11 janvier. Quand Mademoiselle Jade demande à l'acteur ce qui le met dans cet état, il répond : "Ça y est, la coupe est pleine. C'est le cas de le dire. J'en ai déjà plein le fion de la Coupe du Monde de foot ! Tout le week-end, ils nous ont beurré la raie avec les Bleus, et ça continue aujourd'hui".



Les Bleus ont fait match nul, samedi 9 juin, face aux Américains. "Un match nul, comme eux !", tempête le comédien. "Vous exagérez, Gérard !", ose Mademoiselle Jade. "Moi, j'exagère ? Pardon, mais faire match nul face à des mecs qui d'habitude joue au foot avec les mains, faut vraiment jouer comme des pieds ! Mais c'est pas aux joueurs que j'en veux le plus", réplique-t-il.

Mais alors, à qui en veut-il ? "Aux journaleux. Ah, les fumiers !", peste Gérard Depardieu, toujours imité par l'humoriste. "T'as pas suivi le départ des Bleus en Russie ? Des heures de direct pour voir quoi ? Rien, que dalle ! Si ce n'est la gueule ahurie d'envoyés spéciaux qui n'avaient rien à dire. Mais quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule, nom de Dieu !", hurle-t-il.

"Ça a commencé dès le matin devant la façade d'un hôtel désert. Puis on a vu un bus avec des vitres teintées. Et ensuite un avion qui a mis des plombes à décoller. On a même assisté à l'embarquement des ballons dans la carlingue. Ah c'est intéressant !", fulmine encore l'acteur.