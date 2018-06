publié le 26/06/2018 à 09:13

Alors que le virage autoritaire d'Emmanuel Macron est de plus en plus comparé à l'attitude employée en son temps par Nicolas Sarkozy, le président de la République rend visite ce lundi 26 juin au pape François. Nous sommes en duplex avec sa Sainteté.



"In nomine patris et filii et spiritus sancti ameeeeen !", déclame le souverain pontife, imitré par Laurent Gerra. "Amen aussi. Comment abordez-vous cette rencontre ?", lui demande Mademoiselle Jade. "J'adore Emmanuelle. J'ai tous ses DVD dans ma chambre au Vatican", confie-t-il. "Tous ses DVD ?", s'interroge à haute voix son interlocutrice. "Oui, j'ai Emmanuelle, Emmanuelle 2, Goodbye Emmanuelle, Emmanuelle 4 et même Emmanuelle 5. Pour l'accueillir j'ai transformé le Saint-Siège en fauteuil en osier", confie le pape.

"Ah non, mais vous vous êtes trompé d'Emmanuel, très-saint-père. Ce n'est pas Sylvia Kristel qui vient vous rendre visite : c'est Emmanuel Macron, le président de la République", corrige Mademoiselle Jade.

"Zut ! J'aurais préféré la dame toute nue que votre président qui envoie tout le monde se rhabiller. J'ai peur, ma sœur Jade, j'ai peur", avoue François, toujours imité par l'humoriste. Et le voilà qui se propose d’exorciser Emmanuel Macron.