et Jade

publié le 22/02/2018 à 09:56

Emmanuel Macron, déjà favorable aux chasses présidentielles, a reçu à l'Élysée le président de la Fédération nationale des chasseurs. Ses opposants le soupçonnent de ne s'intéresser à la chasse qu'à des fins électoralistes.





Emmanuel Macron, vrai ou faux chasseur ? On en parle avec notre spécialiste de la ruralité, Jean Lassalle. "Mes chers compatriotes de France et d'Outre-mer, je vous invite tout simplement à ouvrir les yeux. Avec son costume sur mesure et sa tête de premier communiant, est-ce qu'il ressemble à un chasseur ?", lance le député, imité par Laurent Gerra.

"Qu'il arrête de nous prendre pour des ânes !", clame-t-il. Un braiment retentit, suivi d'un coup de feu. "Mais vous êtes fou, pourquoi avez-vous tué cet âne ?", lui lance interloquée Mademoiselle Jade. "Parce que je suis un vrai chasseur, au contraire de monsieur Macron qui n'a jamais touché un fusil de sa vie", répond-il.

Pour Jean Lassalle, toujours imité par l'humoriste, le Président caresse les électeurs dans le sens du poil. "Et ça va se retourner contre lui, car le chasseur n'aime pas qu'on le prenne pour une buse", poursuit-il. Un cri de buse se fait entendre, suivi d'un nouveau coup de feu.