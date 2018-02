et Jade

Dans ses lettres secrètes à sa maîtresse Anne Pingeot, le président François Mitterrand nous dévoile un peu ce qui fait la vie secrète d'un homme d'État, qui n'en reste pas moins un homme tout court.



Une lettre datée de mars 1990 en témoigne. "Mon Anne, mon anamorphose, mon anagramme. Les vacances d'hiver se terminent, les jours rallongent et les robes raccourcissent. Ce n'est pas désagréable à regarder quand je me promène incognito dans Paris, avec mon bob marron, mes lunettes noires, mon labrador, mes gardes du corps et mon écharpe rouge", écrit François Mitterrand, imité par Laurent Gerra.

"Pendant la deuxième semaine de vacances, j'ai envoyé Danielle en mission chez les guérilleros. Je leur ai fait porter de la part de la France un colis avec de vieux badges 'Touche pas à mon pote !", des cassettes vidéo de Navarro et des CD de tous nos chanteurs de gauche", poursuit-il.

"Pour se rabibocher avec notre fille cachée Mazarine, les Badinter l'ont invitée au ski à Megève. Ça manque un peu de standing, mais c'est pas mal comme station", raconte François Mitterrand, toujours imité par l'humoriste.



"Hélas, depuis j'ai retrouvé Paris et mon travail harassant de dernier grand président de la Ve République !", confie-t-il. "Tu sais que je dois poser pour ma statue et rester assis pendant des heures : c'est épuisant, mais je dois bien ça à la France", ajoute-t-il.



"J'en profite pour te composer ce petit poème, comme celui-ci que je t'envoie avec tout mon amour en souvenir de mes vacances à la neige", conclut-il. Et de lire sa prose :

"Quand te reverrai-je, pays merveilleux

Où ceux qui s'aiment vivent à deux ?

Quand te reverrai-je, pays merveilleux

Où ceux qui s'aiment vivent à deux ?"