publié le 19/02/2018 à 10:03

Les propos de Laurent Wauquiez lors de sa conférence à l'École de Management de Lyon ont fait grand bruit ce week-end. Pour en parler, nous recevons l'une des personnalités citée par Laurent Wauquiez : Nicolas Sarkozy.



"Bonjour Mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi", salue l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra. Il s'adresse d'abord au présentateur de la Matinale : "Dites, monsieur Calvi, avant de venir à RTL, j'ai lu vos mails et j'ai vu que vous avez une soirée dégustation de fondue à l'aveugle mercredi. Ça va pas être commode, hein. Ich, ich, ich". Avant de se tourner vers Mademoiselle Jade : "J'ai écouté votre portable et j'ai appris que votre chien Bibi, il est tout patraque. Alors, courage, hein ! Ça va passer ich, ich, ich".

Les propos du président des Républicain l'ont-ils blessé ? "Hé ben voilà, j'en étais sûr. Non, mais vous êtes incorrigibles vous autres les journalistes : alors sous prétexte que le zinzin d'Auvergne il a dit comme quoi que je suis complètement paranoïaque, vous voudriassiez que je soye colère et que j'alle lui faire bouffer son anorak sans manches ?", rétorque Nicolas Sarkozy.

" Mais vous savez, j'ai changé. J'ai pris du recul. C'est fini le temps où je l'aurais fait enfermer deux ans dans la vierge du Puy-en-Velay pour lui apprendre la politesse. Tout ça, c'est du passé", poursuit l'ancien hôté de l'Élysée, toujours imité par l'humoriste.



"On vous sent néanmoins touché par cette affaire. Laurent Wauquiez vous a présenté ses excuses et vous avez répondu 'J'en prends note'", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Ben oui, c'est ça, j'en prends note. Je l'ai écrit dans mon petit répertoire où c'est que je note tous mes meilleurs amis pour pas oublier de leur faire leur fête. Je l'ai mis à la lettre W comme Wolvic ou Wauquiez. Comme idée de cadeau, j'ai noté : 'Chien de ma chienne'. Je suis sûr que ça lui fera plaisir", explique Nicolas Sarkozy.