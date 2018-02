publié le 20/02/2018 à 09:49

Le rappeur MC Bâtard vient nous rendre une petite visite ce mardi 20 février. Mais quest-ce qui l'amène ? "Ben je suis venu fêter la bonne nouvelle !", dit le chanteur, imité par Laurent Gerra.



Mademoiselle Jade lui demande des précisions. "Quoi t'es pas au courant ? Ça sert à quoi que tu travailles dans la matinale à M'sieur Calvi si tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l’actualité des informations ? La bonne nouvelle, c'est la libération de Jawad ! Avec mes potes de Craigny, on a fêté ça tout le week-end !", répond-il.

"Ah bon, vous connaissez personnellement Jawad Bendaoud ?", l'interroge son interlocutrice. "Nan, mais pour nous c'est un exemple. Le gars il a déjà été condamné dix fois, il héberge des terroristes, il dit pendant son procès qu'il veut vendre de la cocaïne, et on le laisse sortir ! Ça donne de l'espoir à tous les jeunes qui sont victime des criminations", fait-il remarquer.

"Des discriminations", le reprend Mademoiselle Jade. "Je sais pas si y'en a dix, j'ai pas compté ! Je fais pas des études de mathématiques moi, je fais des études de graffitis au département cultures urbaines de la fac de Craigny 2", rétorque MC Bâtard, toujours imité par l'humoriste.

Je m'en balance, parce mon prochain dixe il va cartonner MC Bâtard imité par Laurent Gerra





"Ah oui j'avais oublié. Et comment ça se passe d'ailleurs, vous n'avez toujours pas fini vos études depuis le temps ?", demande Mademoiselle Jade. "Ben non, ça fait trois ans que je redouble mon Master. Ils veulent pas me le donner à cause qu'ils ont découvert que j'ai pas eu mon bac. Du coup, j'espère que je vais l'avoir plus facilement grâce à la réforme à M'sieur Blanquette", avoue le rappeur.



"De toute façon je m'en balance, parce mon prochain dixe il va cartonner. D'ailleurs je voulais te demander, c'est possible d'en passer un extrait dans ta radio d'bouffons ?", ose-t-il . Et comment s'appelle sa chanson ? "Ouah la bouffonne, c'est pas une chanson, c'est un rap ! Et il s'appelle Je nique toute ta famille", corrige-t-il, avant de livrer un extrait :

J'nique ton père, j'nique ta mère, ta petite sœur et ton grand frère.

J'nique ton oncle, j'nique ta tante, ton grand-père et ta grand-mère