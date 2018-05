et Jade

publié le 02/05/2018 à 09:54

Changement radical de ton ces derniers temps entre Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jon Un, à mille lieues des comparaisons sur la grosseur de leur bouton nucléaire. Ce qui nous valait alors une mise au point sur la situation. Prenons conseil auprès de John Rambo.



"Y'a pas de point à faire sur la situation ! Il y a juste un poing à lui envoyer dans sa gueule au petit gros à tête de fesses", lance le militaire campé à l'écran par Sylvester Stallone et imité par Laurent Gerra.

"Vous ne croyez pas que l'approche diplomatique permettrait d'éviter une guerre ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Arrête de me faire marrer, ça me tire sur les cicatrices !", rétorque John Rambo. "Ça fait des semaines qu'on essaie la diplomatie, tu vois bien que ça ne marche pas. Alors maintenant on va lui parler un autre langage : à partir de maintenant, c'est bouton nucléaire contre bouton nucléaire !", poursuit-il.