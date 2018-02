publié le 19/02/2018 à 12:21

Fin du mystère pour les guirlandes de slips de Poligny (Jura). Des collégiens de quatrième ont révélé être à l'origine de ces sous-vêtements accrochés dans les rues de ce village du Jura, dans le cadre d'un projet pédagogique.



Dans un communiqué relayé sur Facebook lundi 19 février, les élèves du collège Notre-Dame de Poligny expliquent avoir voulu "provoquer des réactions et faire naître des rumeurs dans (leur) ville". Ils travaillaient sur les notions de désinformation, de rumeur et de hoax avec une professeure et un artiste.

Depuis le début du mois de février, les habitants de Poligny avaient vu apparaître des guirlandes de slips, posées à plusieurs reprises la nuit dans le plus grand secret, laissant libre cours aux spéculations sur les revendications du "gang des slips" tel que le qualifiait le maire Dominique Bonnet. "On a plein de suppositions, s'emballait la patronne du Café du Centre, jointe par RTL.fr vendredi 16 février, mais le secret semble bien gardé."

Le maire était complice

Pour mener à bien leur projet, les élèves de quatrième ont bénéficié de la complicité de France Bleu Besançon, qui avait révélé le mystère des slips de Poligny, et du maire. Ce dernierl avait pourtant assuré à RTL.fr vendredi 16 février n'avoir "aucune piste réelle".



"On n'imaginait pas du tout ça", s'étonne Laetitia Garrot, l'enseignante de Français et d'Espagnol à l'origine du projet, sur France Bleu Besançon. L'affaire a en effet été largement relayée dans les médias, comme le soulignent les élèves dans leur message de revendication. Ils se disent "curieux de voir si cette revendication culottée trouvera autant d’écho que le mystère lui-même".



Maintenant démasqué, le gang des slips ne compte pas s'arrêter là. Les collégiens noteront toutes les rumeurs entendues pour en faire un spectacle, Histoire de slips, qu'ils joueront en mars prochain.