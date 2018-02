Jura : une tonne de cannabis dissimulée dans des chauffe-eaux

publié le 17/02/2018 à 05:52

La cachette est presque passée inaperçue. Sur l'autoroute A39, les douaniers franc-comtois ont saisi au début du mois de février près de mille kilos de cannabis à bord d'un camion en provenance d'Espagne. La drogue était dissimulée dans des chauffe-eaux, eux-mêmes à peine cachés dans la remorque du véhicule, explique la douane sur son site officiel.



Ce jour-là, les douaniers procèdent au contrôle classique d'un camion et de son chauffeur, qui "présente des documents couvrant le transport de chaussures, de films plastiques et de machine". Mais les documents "comportant des anomalies", comme l'explique le communiqué, les agents décident de procéder à un contrôle plus approfondi.

"Derrière des cartons et des rouleaux de films plastiques posés en vrac, ils découvrent 10 palettes de chauffe-eaux dans leur emballage cartonné et film". Le poids des machines leur semble anormal et les douaniers décident donc d'ouvrir un des chauffe-eaux. Surprise, ils découvrent "plusieurs paquets entourés de film plastique noir, protégeant des pains de résine de cannabis, d'un poids de 25,3 kilos" et dissimulés sous de la mousse et une électricité factice. Au total, les douaniers ont récupéré pour 7,4 millions d'euros de marchandise.