publié le 16/02/2018 à 16:48

Le "gang des slips" accélère son offensive à Poligny (Jura). Cinq nouvelles guirlandes de sous-vêtements sont apparues jeudi 15 février dans le village. Le mystère des guirlandes de slips intrigue les habitants depuis que les premières sont apparues une semaine plus tôt. "Chaque jour il y en a un peu plus", nous explique-t-on à l'Office du tourisme de Poligny, joint par RTL.fr.



Mais pendant que la "capitale du comté" prend des airs de capitale des slips, l'enquête piétine. On ne connaît ni les auteurs de cette décoration inhabituelle, ni leurs revendications. "On n'a même pas un début de rumeur, confie l'Office du tourisme, c'est vraiment un mystère."

Certains ont évoqué l'hypothèse d'une action des opposants au projet de Center Parcs qui doit être construit sur cette commune du Jura. "On a plein de suppositions, s'emballe la patronne du Café du Centre, jointe par RTL.fr, mais le secret semble bien gardé."

Elle voit ça d'un bon œil : "ça fait causer et bien rigoler !" Une observation partagée du côté de l'Office du tourisme : "c'est drôle, on cherche tous à savoir d'où ça vient donc on en parle beaucoup dans le village".

"Un canular" pour le maire

"C'est certainement un canular", confie le maire Dominique Bonnet à RTL.fr, qui explique prendre ça "avec bonne humeur". La mairie avait enlevé les premières guirlandes mais va laisser les nouvelles pour l'instant.



"On ne va pas s'amuser à courir après le gang des slips la nuit", s'amuse le maire. L'histoire aura au moins eu le mérite de faire parler de Poligny. Une ville qui compte 4.000 habitants, 450.000 meules de comté et maintenant quelques dizaines de slips.