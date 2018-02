et Loïc Farge

publié le 07/02/2018 à 12:15

L'Île-de-France est sous la neige, et encore sous les eaux dans certains départements. RTL s'est rendue au chevet des sinistrés qui vivent dans leur maison inondée à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne.



La ville, située à l'embouchure de la Seine et de l'Yerres, a été la première touchée par la montée des eaux, il y a plus de deux semaines.

Dans le quartier de Blandin-Belleplace, complètement sous la neige, nous avons rencontré Éric. Tous les soirs vers 20 heures, il gare sa voiture au bord de l'eau et enfile sa combinaison de pêcheur jusqu'en haut du torse. "Il y a en marre de la combinaison, marre de cette flotte et de l'électricité qui ne veut pas revenir", peste-t-il.

À l'intérieur de la maison, il fait nuit noire. Le générateur a lâché. Éric s'éclaire à la lampe torche pour se faire à dîner. Ce soir, une boîte de pois chiches et un paquet de gâteaux. Tous les soirs, il rejoint son voisin autour des braises du barbecue. Éric et Clément sont les derniers encore présents dans la rue à rester chez eux, par crainte des cambriolages.



Dans ce quartier, c'est la deuxième crue en moins de deux ans. La majorité des gens veulent partir. Vendre la maison ? Mais à quel prix ? C'est ce qu'explique Benoît, qui a vendu in extremis son pavillon. C'était début janvier, quelques semaines avant la crue.

"Si j'avais eu cette inondation en plus, je pense que la mairie aurait négocié à la baisse les prix. Je n'aurais pas pu acheter une autre maison", témoigne-t-il. "J'ai préféré jouer la sécurité. Je pense que les gens sont inquiets et sceptiques", poursuit-il.



Malgré tout, l'eau a déjà bien baissé sur place. Mais la neige devrait fortement ralentir la décrue.