Immobilier : pourquoi les Français ont-ils perdu du pouvoir d'achat ?

publié le 02/04/2018

Le marché immobilier s'essouffle. Après une année 2017 record, les ventes de maisons et d'appartements sont en baisse de 4,5% au premier trimestre 2018 dans le réseau Guy Hoquet.



En cause : des prix qui repartent à la hausse d'environ 1% depuis janvier, faisant perdre du pouvoir d'achat aux Français par rapport à 2017. Les taux d'intérêt des emprunts restent pourtant bas sur la même période (entre 1,2% et 1,3% sur 12 ans). Alors, comment expliquer cette soudaine remontée des prix ?

Il s'agit en fait d'un phénomène mécanique. Lorsque les taux sont intéressants, comme dans la situation actuelle, davantage de ménages cherchent à emprunter pour acheter. Or, parmi ces nouveaux acheteurs, 42% sont des primo-accédants, c'est-à-dire des individus qui deviennent propriétaires pour la première fois. Puisqu'ils achètent un bien sans en vendre un, il y a désormais plus de maisons à acheter que de maisons à vendre sur le marché de l'immobilier. La demande est supérieure à l'offre. Résultat : les prix augmentent.



Une course à l'achat avant la remontée des taux

C'est notamment le cas dans les grandes villes, où le marché de l'immobilier est très tendu. À Paris, Nantes ou Bordeaux, on compte un bien à vendre pour dix acheteurs, ce qui laisse la possibilité au vendeur de gonfler les prix. Ainsi, un acheteur parisien qui disposait d'un budget de 451.000 euros l'an dernier pouvait acheter un appartement de 51m². Aujourd'hui, il devra se contenter de 48m².



Autre élément qui alimente ce cercle vicieux : cela fait des mois que les acteurs du marché immobilier s'attendent à une soudaine remontée des taux d'intérêt. Les acheteurs s'empressent donc d'acheter le plus vite possible, avant que les taux ne remontent. Cette course à l'achat fait donc davantage monter les prix, puisque les acheteurs négocient moins.