publié le 27/03/2018 à 17:50

La grogne montait chez les abonnés TGVmax. La SNCF a finalement annoncé mardi 27 mars que l'abonnement serait gratuit en avril à cause de la grève et de l'absence quasi totale de places disponibles, dans un mail envoyé aux clients de l'offre.



"Conscients des difficultés que vous rencontrez d'ores et déjà pour réserver vos voyages TGVmax sur avril, nous avons décidé de vous offrir votre abonnement TGVmax pour le mois d'avril 2018", indique la SNCF dans son mail, qui précise que les billets déjà réservés en avril "restent valables".



L'abonnement TGVmax permet aux 16-27 ans de voyager en illimité sur les destinations TGV de la SNCF pour 79 euros par mois. Mais seules certaines places leurs sont ouvertes, dès 30 jours avant le départ. Plus l'affluence prévue sur un train est forte, moins il y a de places disponibles pour les abonnés TGVmax.

Les cheminots de la SNCF ont prévu de faire grève deux jours sur cinq à partir d'avril et jusqu'en juin. Les abonnés TGVmax, qui ont eu le plus grand mal à trouver des places pour le mois prochain, avaient exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

Bonjour @sncf, pourquoi paie-je 79€ par mois pour n'avoir littéralement aucun train disponible entre Paris et Toulouse sur un mois complet, ni même d'explication sur cette soudaine disparition? 79€ pour du vent, ca devrait intéresser 60 millions de consommateurs. #TGVMAX — Arthur Danin (@DaninArthur) 19 mars 2018

@SNCF @ouisncf Je suis en alternance. Je travaille à Paris et vais à l'école à Lyon. Je prend donc le TGV deux fois par semaines. Je vais payer 80e par mois pour ne pas pouvoir me rendre au travail ou à l'école. Quel dédommagement est prévu ?? #tgvmax — Marine Beleza (@Marine_Beleza) 22 mars 2018

En effet, il est impossible de réserver des billets avec votre abonnement TGVMAX pour le mois d'avril. Je suis navrée pour la gêne. — OUI.sncf (@ouisncf) 21 mars 2018

Les abonnés TGVmax avaient déjà rencontré d'importantes difficultés pour réserver leurs trajets pour la période de Noël en décembre dernier, en raison de l'affluence exceptionnelle.