et Christelle Rebière

publié le 23/03/2018 à 21:02

Le jeudi 22 mars marque le premier gros test pour le gouvernement d'Edouard Philippe face à la grogne sociale. Les services publics sont en grève à la suite de l'appel de 7 syndicats afin de défendre le modèle actuel et essayer de peser dans les négociations à venir. Outre la SNCF et les hôpitaux, les salariés de l'éducation nationale sont aussi mobilisés. Quitte à bloquer certaines établissements qui sont restés fermés.



"Le droit de grève existe en France", défend sur RTL Francette Popineau, secrétaire général du SNUipp-FSU, premier syndicat d'enseignants du primaire et de maternelle. "Il faut savoir que la grève intervient lorsque le dialogue social s'arrête", précise-t-elle. "Il y a des revendications fortes que la rue va faire entendre pour peser sur les négociations à venir", assure-t-elle.

Si des discussions ont déjà eu lieu en amont, la syndicaliste estime que le gouvernement a montré qu'ils resterait ferme sur plusieurs points, rendant la marge de manœuvre mince dans l'optique de négociations et d'un compromis.

Concernant les parents obligés de s'organiser devant l'impossibilité d'accueil des enfants, Francette Popineau explique : "Nous pensons aux parents, nous pensons aux enfants (...) C'est pour l'amélioration du service public".



Elle illustre en rappelant que "les enseignants du primaire sont payés 25% de moins que la moyenne de l'OCDE, et 37% de moins que leurs homologues européens dans des pays à égale économie".