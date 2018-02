Formation professionnelle : d'un projet XXL à une réforme taille S ?

publié le 19/02/2018 à 09:26

La dernière réunion du vendredi 16 février aurait finalement permis de rapprocher les parties sur ce qui fâche toujours : les gros sous.



Cet accord butait les volets financiers qui vont accompagner la réforme. L'obstacle est contourné : il n'y aura pas un euro de plus dans le système.

Ce qui n'est pas choquant. La formation professionnelle consomme déjà 32 milliards d'euros par an. Le problème de fond dans ce domaine n'est pas la quantité, mais la qualité. Et sur ce terrain, il semble à ce jour que l'on va en priorité passer le plumeau pour dépoussiérer le cadre créé en 2014 plutôt que de le dynamiser.

Ce devait pourtant être l'un des grands chantiers du quinquennat. Le candidat Macron a été très offensif sur ce thème : de nouveaux droits, de nouvelles efficacités et une nouvelle dynamique devaient rééquilibrer et donner tout son sens à la loi Travail et à ses ordonnances.

Quelques améliorations

En l'état, tout indique pourtant que ce projet, initialement XXL, devrait déboucher sur une réforme taille S. Même si quelques améliorations pointent le nez.



Il y aurait ainsi un compte personnel de formation qui passerait de 24 à 35 heures par an (et probablement à 55 heures pour les non qualifiés). Par ailleurs, le conseil en évolution professionnel, qui serait gratuit pour tous les salariés, devrait disposer d'un fonds de 260 millions.



Suffisant pour être à la hauteur des enjeux ? L'un des trous noirs de notre économie, c'est la faible compétence professionnelle d'un trop grand nombre de salariés ou de demandeurs d’emploi. Cela pèse sur notre compétitivité et notre croissance, et mécaniquement sur notre capacité à réduire le chômage.

Trop peu d'organismes de formation certifiés

Emmanuel Macron, qui veut consacrer 15 milliards d'euros à l'acquisition de compétences nouvelles et à une meilleure efficacité des investissements en formation, avait, lors de sa campagne, parfaitement décrit les failles de notre système : trop complexe et pas suffisamment exigeant en termes de qualité et de résultats.



En Allemagne, 85% des organismes de formation sont accrédités. En France, à peine plus de 2.000 prestataires sur 75.000 étaient certifiés l’an dernier. Si l'on s'en tient à ce constat et au diagnostic qui va avec, pas sûr que l'Élysée y retrouve ses attentes.