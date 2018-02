publié le 16/02/2018 à 09:16

On remet sur la table le fameux statut du cheminot. Pourquoi vouloir y toucher aujourd'hui ? D'abord parce qu'il coûte cher. À cause de lui, tous les ans, la masse salariale augmente automatiquement de 2%, sans qu'on ne touche à rien. Peu d'entreprises peuvent supporter ça, surtout quand elles sont endettées.



Ensuite parce que ce statut est trop rigide. Il y a trop de choses subies. Or la SNCF a besoin de souplesse. Ce carcan effraie également les firmes privées.

Qu'y a-t-il exactement dans ce statut ? D'abord le proverbe "Cheminot un jour, cheminot toujours !" Entre 18 et 30 ans, après une longue période d'essai - plus longue que dans les autres secteurs -, si vous êtes confirmé cheminot, c'est un emploi à vie garanti. Pas de licenciement (sauf, bien sûr, en cas de faute grave).

Vous entrez dans une grille (avec des qualifications, des niveaux, des positions de rémunération) dans laquelle vous allez grimper régulièrement. Il y a aussi des règles sur le temps de travail, avec 22 dimanches chômés garantis, par exemple, ou encore la promesse de ne pas passer plus d'une nuit à l'extérieur.

Un régime de retraite qui fait fantasmer

Il y a quand même un document de cinquante pages rien que pour l'organisation du temps de travail. Mais surtout, ce qui fait beaucoup fantasmer c'est le régime de retraite. Il a été récemment modifié avec un départ à la retraite à 52 ans pour les roulants et à 57 ans pour les autres. Mais tout ça, bien sûr, les syndicats et le personnel vous rétorquent que c'est en contrepartie d'un travail pénible.



C'est vrai, il y a des trains sept jours sur sept, y compris les jours fériés, tôt le matin et tard le soir. Les salaires sont aussi un peu moindre que dans une entreprise privée. Alors on comprend que les 140.000 cheminots soient attachés à ce statut.



Regardez les 832 Chibanis (anciens travailleurs immigrés) qui ont gagné la semaine dernière devant la justice ce fameux droit : ils ont remporté un gros avantage financier.

