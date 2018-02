publié le 19/02/2018 à 10:55

Le rapport Spinetta, remis au gouvernement jeudi 15 février, préconise de supprimer le statut de cheminot pour les futures embauches à la SNCF, parmi plusieurs pistes pour réformer l'entreprise ferroviaire. Pour Alain Duhamel, ce statut pose effectivement problème : "c'est l'État, donc nous qui payons". Les avantages accordés aux agents sont intéressants selon lui, mais possibles seulement "si les comptes de la SNCF étaient équilibrés".



"Le vrai problème c'est que cela fait 20 ans que la Commission européenne, par idéologie de la concurrence, a désagrégé le service public de la SNCF", argue Éric Zemmour. "Il n'y a plus de monopole" depuis longtemps, assure pourtant Alain Duhamel.

Éric Zemmour pointe l'incohérence de l'ouverture à la concurrence. "Si on privilégie l’environnement, il faut privilégier le train au détriment de la route et de l'avion", défend-il. "Si on supprime les petites lignes, on va les rendre à la route."