Grand froid : faut-il mettre tous les SDF à l'abri de force ?

Le phénomène "Moscou-Paris" et son froid intense, qui a obligé les autorités à activer le plan Grand froid dans 68 départements et a causé la mort de trois sans-abri, devrait perdurer aujourd'hui sur tout le pays, avec des températures polaires sur le Nord et l'Est et de la neige en plaine sur la Corse.



L'ambiance restera glaciale avec des températures dans la nuit descendant jusqu'à -7 degrés à Strasbourg et Lyon, -6 à Lille et Toulouse, -5 à Paris et Bordeaux et même -9 degrés à Clermont-Ferrand.



Dans la journée, les maximales n'excèderont pas -4 à 0 degré en plaine.



Les trois quarts de l'Hexagone, 68 départements, ont été placés en plan Grand froid, une procédure exceptionnelle pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé hier soir le le ministère de la Cohésion des territoires. Au total, 5.344 places supplémentaires ont été débloquées, dont 1.751 à Paris.

Après un mois de janvier historiquement doux et un début février neigeux, cet épisode de froid, qui serait banal en plein coeur de l'hiver, est marquant en raison de son caractère tardif.



La France n'avait pas connu une telle vague de froid à pareille époque de l'année depuis 2005.



Le froid a déjà fait trois morts: un sans-abri de 35 ans dimanche à Valence (Drôme), un autre, de 62 ans, vendredi dans sa cabane d'un bois des Yvelines et un troisième de 53 ans à Grésy-sur-Aix (Savoie), découvert lundi après-midi.



