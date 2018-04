publié le 17/04/2018 à 20:15

"L'euro a fait grimper les prix" ou encore "la bourse aime les licenciements". Dans Tordez le cou aux idées reçues, François Lenglet démonte 17 idées reçues sur l'économie. Dans son ouvrage, il écrit : "il n'est pas un grand sujet de politique économique qui mette les économistes d'accord".



L'économie n'est pas une science exacte, ce qui a été "une grande surprise" pour celui qui n'était pas économiste de formation lorsqu'il a découvert cet univers.

"Finalement, sur des questions relativement claires, vous avez des solutions qui sont non seulement très différentes, mais parfois contradictoires. Certains vont vous dire qu'il faut baisser la dépense publique pour augmenter la croissance et d'autres vont vous dire le contraire", souligne François Lenglet, qui avec ses graphiques, ses chiffres et ce livre essaie "de dissiper un peu le brouillard".

Non, l'euro ne fait pas grimper les prix

Depuis de nombreuses années, on entend souvent que l'euro a fait grimper les prix. Ce qui est faux puisque entre 2002 et 2017, les prix de la zone euro ont augmenté de 24,3%, contre 37% au Royaume-Uni et 38% aux États-Unis. "La hausse des prix dans la zone euro a été plus faible qu'ailleurs et plus faible qu'avant chez nous", indique François Lenglet.



"Ces 25% d'augmentation des prix sur 16 ans c'est beaucoup mois que les 16 ans d'avant et encore moins que les 16 ans encore d'avant. Du point de vue des prix en tout cas, l'euro n'a pas eu l'effet dévastateur", explique-t-il, tout en précisant que les résultats sont beaucoup plus contrastés si l'on regarde poste par poste.