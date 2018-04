publié le 16/04/2018 à 20:51

Il y a un an, le père David Gréa était forcé de redevenir laïc parce qu'il voulait vivre au grand jour sa relation avec une femme. Depuis il s'est marié, est devenu papa, mais reste prêtre. "On est prêtre à vie. L'ordination de prêtre, c'est comme le baptême on ne peut pas l'enlever", explique-t-il au micro RTL.



En février 2017, son histoire avait fait la une de l'actualité. Lui, le curé lyonnais, anticonformiste, avait annoncé son choix. Une décision qui avait ému ses paroissiens. David Gréa avait gardé le silence jusqu'à la sortie de son livre Une vie nouvelle (ed. Les Arènes). "Je ne voulais pas ajouter à la polémique. Finalement qu'est-ce que ça aurait apporté ? Ça aurait tout centré sur moi et je pense que ça n'aurait pas aidé."

Le célibat imposé aux prêtres à toujours posé problème à David Gréa, et ce, avant même de le devenir. Mais la volonté d'être ordonné était trop forte. En 2011 pourtant, il tombe amoureux une première fois. Si la relation n'est pas sérieuse, il écrit : "J'ai reçu la certitude que je ne serai pas célibataire toute ma vie". Un tiraillement qui le pousse à entamer une psychanalyse et même à rencontrer le cardinal Barbarin.

"Il y a vraiment cette idée que si on a été appelé à être prêtre, alors on reçoit en même temps la capacité de vivre le célibat de manière épanouie. Donc quand on parle de cette difficulté, on nous renvoie plutôt à 'est-ce que tu pries assez ?'", explique David Gréa.



En décembre 2015, il rencontre Magali, une jeune femme protestante. "Peu à peu je me suis demandé si ce n'était pas elle que j'attendais". Rapidement, des rumeurs circulent au sujet du couple, des lettres sont même envoyées au cardinal Barbarin. Quand il décide de vivre son amour, il rencontre le pape François. "Il m'a beaucoup écouté".



Finalement, David Gréa décide de se marier civilement, ce qui précipite le fait qu'on lui retire sa charge de prêtre. Aujourd'hui marié, il est également le père d'un petit garçon de six mois.