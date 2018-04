publié le 13/04/2018 à 20:15

Larguées, le second film d'Éloïse Lang, sort mercredi 18 avril. Miou-Miou y incarne une sexagénaire que son mari vient de quitter pour une femme plus jeune. Une comédie drôle et sensible. "C'est l'histoire de Françoise, moi, que le mari a quitté. Elle a été larguée et elle sombre dans une sorte de déprime un peu agressive et ses deux filles décident de l'emmener dans un club au soleil pour sauver maman", explique Miou-Miou. Les deux filles sont interprétées par Camille Cottin et Camille Chamoux.



"Elles ont des caractère très contraires : une est folle d'organisation, de tout prévoir et l'autre vit dans un bordel incroyable", explique la comédienne. Les trois personnages partent toutes les trois dans un club de vacances à La Réunion. Objectif pour les deux filles : remonter le moral de leur mère larguée. Le personnage interprété par Camille Cottin décide de demander au barman de charmer sa mère pour booster son égo. Un stratagème qui va tout faire basculer.

La vision de filles sur la sexualité de leur mère

"On s'est très bien amusées, on a beaucoup travaillé mais dans un sens d'émulation, de drôlerie, de challenge. Heureusement qu'on s'entendait bien sur une île", explique la comédienne. "C'était super, j'aurais été folle de pas le faire", ajoute Miou-Miou au sujet de cette comédie piquante.

Les phrases chocs et les situations ubuesques s'enchaînent à toute vitesse dans le film. "La mission d'Éloïse, c'était de distraire les gens pendant une heure et demie. Dans un monde où les nouvelles sont lourdes, ça fait du bien", explique l'actrice. Le sujet éveille les consciences sur la féminité chez les femmes d'un certain âge.



"C'est 'intéressant la vision de ses filles sur la sexualité de leur mère", analyse la comédienne. Pour autant, l'actrice se défend de jouer dans un film féministe. "C'est un film qui n'a rien contre les hommes, bien au contraire", conclut la comédienne.