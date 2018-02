publié le 19/02/2018 à 08:12

Si les enfants sont en vacances dans les zones A et C, le ministère de l'Éducation nationale publie en ce moment les cartes scolaires pour la rentrée de septembre 2018. Dans les zones rurales, de nombreux villages s'inquiètent des fermetures de classe. La démographie en serait à l'origine, selon Jean-Michel Blanquer.



En juillet 2017, Emmanuel Macron avait pourtant promis qu'aucune fermeture de classe n'aurait lieu dans les écoles de campagne. Le 16 février, Les Républicains, Laurent Wauquiez, Christian Jacob et Bruno Retailleau en tête, étaient déployés sur le terrain pour demander un moratoire sur le sujet.

"Il y a toujours eu des classes qui ferment, mais il y a aussi des classes qui ouvrent, a encore expliqué Jean-Michel Blanquer sur Public Sénat jeudi 15 février. Il n’est pas toujours très honnête de lister les classes qui ferment sans mentionner les classes qui ouvrent. Je suis extrêmement engagé dans la renaissance du monde rural."

Le dernier décompte prévoit 32.657 élèves en moins à la rentrée prochaine en primaire, dont 20.000 dans les 49 départements les plus ruraux. En signant des conventions ruralité avec ces départements, le gouvernement incite au regroupement pédagogique d’une école de village à l’autre pour éviter des classes uniques et des enseignants isolés.



3.881 postes supplémentaires en septembre

Si on applique le ratio mathématique dit le ministère, 20.000 élèves en moins équivaut à une réduction de 1.200 postes. Il assure qu'en fait, il y aura 3.881 postes supplémentaires à la rentrée prochaine.



Où ? Essentiellement dans les zones prioritaires pour poursuivre les dédoublements en CP et commencer le dédoublement des CE1. Le ministère assure également que le taux d’encadrement, c’est-à-dire le nombre de professeurs pour 100 élèves, augmentera sur l’ensemble du territoire, ainsi que le nombre de remplaçants par rapport au nombre d’élèves.



Les fermetures et les ouvertures de classes ne sont pas actées définitivement. Il y aura un nouveau décompte en juin. Et de nouvelles tractations.