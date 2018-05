Domenach : "Anne Hidalgo sans considération envers Boris Vian"

publié le 07/05/2018 à 10:23

C'est très embêtant. Quand les écrivains et leurs descendants se mobilisent contre la première élue de la capitale, celle-ci est contrainte de battre en retraite. Souvenez-vous comment, houspillée par un bataillon de plumes Sergent-Major, Anne Hidalgo avait dû concéder une sépulture parisienne à Michel Déon, l'auteur du Taxi mauve, qui avait longtemps fait halte en Irlande, où il était même décédé.



Mais Déon voulait reposer en la capitale. Ce qu'Anne Hidalgo a dû lui accorder. Car Paris se doit d'avoir quelques égards pour les hommes de talents, fussent-ils de droite. Or cette considération, Paris ne l'a pas manifestée envers Boris Vian, ni envers ses héritiers qui, en 2012, avaient accepté qu'on donne le nom de ce fabuleux écrivain et trompettiste à une rue du XVIIIe arrondissement, sous condition que cette venelle d'un quartier populaire fit l'objet de soins et d'entretiens.

Or la rue Boris-Vian, dont le génie est intimement lié à la capitale, est devenue sale, sombre et dégradée. Pour ne pas dire qu'on va plus souvent y pisser et y dealer le soir que s'y promener, en dépit des relances et ultimatums de la famille Vian.

La rue Boris-Vian, niche à déchets et à trafics, déjà rebaptisée du nom d'Anne Hidalgo Nicolas Domenach Partager la citation





En désespoir de cause et de travaux qui ne viennent pas, celle-ci a demandé qu'on débaptise cette voie. Avec des associations de quartier, ils ont déjà rebaptisé du nom d'Anne Hidalgo cette niche à déchets et à trafics.



C'est une publicité exécrable pour la maire de Paris, au moment même où Anne Hidalgo faisait savoir qu'elle avait pris conscience de ses erreurs de communication, et qu'elle allait s'attacher à adoucir son image en même temps qu'à rectifier certaines de ses erreurs, particulièrement en matière de lutte pour la propreté de la Ville.



Nombre de Parisiens, forcément injustes, trouvent qu'on voit plus souvent des rats que des agents de la voirie.