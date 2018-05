Éric Zemmour décrypte les "commentaires vachards" de Hollande sur Macron

et Loïc Farge

publié le 01/05/2018 à 09:36

Il s'amuse, et cela se voit. Dans son livre, les piques à destination d'Emmanuel Macron sont les seuls moments où la plume de l'ancien président s'élève un peu au-delà de la prose molle et aseptisée qui sévit dans le reste de l'ouvrage.



"Il a eu de la chance", ne cesse de répéter Hollande en boucle. De la chance que Fillon soit démoli par les affaires. De la chance que Hamon soit aussi médiocre. De la chance, une fois élu, de bénéficier de la politique économique de Hollande - dont Macron fut le conseiller - qui lui permet d’afficher désormais une baisse du chômage et une croissance retrouvée. De la chance, de la chance, uniquement de la chance.

Hollande ne sait pas, et ne veut pas savoir, que pour Machiavel, la chance, qu'il appelait la vertu, fait partie des qualités essentielles du politique, et que Napoléon disait toujours : "Trouvez-moi un général qui a de la chance".

En politique, on déteste davantage les successeurs qui viennent de votre camp que ses adversaires Éric Zemmour Partager la citation





À la télévision, c'est pire encore. L'œil de Hollande s'allume et sa bouche sourit de contentement quand il balance ses commentaires vachards sur le "président des très riches". Ou, pire encore, l'allusion sexuelle à la "passivité" du président français face au grand mâle dominant, incarné par Donald Trump.



C'est un classique politique : on déteste davantage les successeurs qui viennent de votre camp que ses adversaires.



Le vieux routier Hollande, qui avait réussi à survivre dans la jungle des éléphants du PS, s'est fait rouler dans la farine par un blanc bec qu'il avait adopté comme son fils. C'est cela qu'Hollande ne se pardonne pas. Et lui fait payer.