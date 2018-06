Dix députés réclament l'arrêt de la construction d'éoliennes en France

publié le 21/06/2018 à 06:17

"Les éoliennes, c'est moche", disent ces députés. "Il y en a déjà plus 6.000 installées dans les campagnes françaises, arrêtons !", demandent ces parlementaires. "Autant les construire en mer. Mais alors très loin des côtes, au moins on ne les verra pas", poursuivent-ils. Ils proposent de mettre les moyens pour développer une nouvelle technologie : celle de l'éolienne flottante, qui permet d'aller installer de mats à plus de 50 kilomètres au large.



Mercredi 20 juin, le président de la République a confirmé que les six projets de parc au large des côtes bretonnes et normandes se feraient bien. Il y avait un doute. Il a simplement réussi à renégocier les prix avec les entreprises comme EDF qui vont les exploiter.

Le gouvernement précédent s'était engagé à racheter l'électricité de ces parcs à un prix très élevé pour les subventionner. "C'était beaucoup trop cher", a estimé le ministère de Nicolas Hulot, qui a fait baisser le tarif.

Pas question de stopper l'éolien !

Tous les pays du nord de l'Europe ont des parcs en mer qui tournent et qui sont rentables. La France est la seule pour l'instant à n'en avoir aucun. Et bien, elle en aura. Et sur terre aussi : il n'y aura pas de moratoire, comme le demandent les députés.



L'éolien, c'est l'un des moyens de diversifier nos sources énergétiques et de réduire le nucléaire. Cet été, le gouvernement va même publier un arrêté pour que les procédures soient deux fois plus rapides.



Tout de même, quand le patrimoine (un château, un beau paysage) sera menacé, l'État promet de faire attention. Mais il n'est pas question d’arrêter le développement de l'éolien en France.