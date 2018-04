publié le 17/04/2018 à 06:11

Cette histoire d'éoliennes en mer est en train de tourner au fiasco en France. Pourtant, partout en Europe, il y a des éoliennes en mer qui tournent : au Danemark, en Angleterre, en Allemagne. Chez nous, toujours pas...



Il y a six projets, décidés sous Nicolas Sarkozy puis François Hollande. À l'époque, l'éolien n'était pas rentable. Donc l'État avait promis aux entreprises, pour les subventionner, de racheter l'électricité à un prix minimum : 200 euros le kilowatt/heure. Mais les projets ont pris énormément de retard. Ailleurs, la technologie a avancé. Les coûts de production ont chuté, et le prix moyen en Europe est aujourd'hui de 80 euros.

Donc le gouvernement dit : "Pourquoi subventionner de l'électricité à un prix si élevé ? C'est jeter l'argent du contribuable par les fenêtres". Il va donc renégocier les prix avec EDF, Engie et la société espagnole Iberdrola. Des entreprises qui sont furieuses.



Les élus bretons et normands, eux, sont inquiets. Ils disent que ça risque de remettre en question les projets et les emplois prévus. Ce qui n'est pas faux. Si les trois opérateurs ne baissent pas les prix, le gouvernement annulera les appels d'offre et recommencera.

Démarches administratives interminables

L'éolien en mer en France a pourtant un énorme potentiel, de quoi produire autant que deux ou trois réacteur nucléaires. La raison principale du fiasco, ce sont les démarches administratives interminables et les recours juridiques systématiques.

C'est pour ça, aussi, que le gouvernement va changer les règles, raccourcir les procédures. Au bout de sept ans, il n'y a toujours rien de construit. Avec les nouvelles règles il faudra trois à quatre ans, pas plus.