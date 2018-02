publié le 14/02/2018 à 06:24

Les PM2.5 sont les polluants les plus redoutables, car ils sont si petits (moins de 2,5 microns) qu'ils vont jusqu'au sang et sont responsables d'AVC et de cancers.



Ce sont les Chinois, aux Jeux olympiques de Pékin, qui ont découvert leur nocivité. Ils avaient arrêté toutes les usines pendant les Jeux (les industries à charbon). Le ciel était redevenu bleu, mais les athlètes souffraient quand même de la pollution et avaient du mal à respirer.

Il s'agissait des microparticules émises par les voitures - les moteurs diesel qui, eux, continuaient de rouler. Ces polluants ne se voient pas. Pour mieux les connaitre à Paris, la ville s'est associée a un grand groupe, Enedis, qui est en charge de gérer le réseau électrique.

Ses agents sont en permanence sur le terrain dans toutes les rues. Leurs 300 voitures vont être équipées sur leur toit de capteurs. Ils ne vont pas faire des kilomètres supplémentaires exprès. Ils vont continuer leurs trajets classiques, mais ces capteurs enregistreront des mesures toutes les 20 secondes.

Cibler les points où il faudra agir

À terme, ça permettra d'avoir tous les jours plus de 100.000 données, et donc de savoir où sont les zones les plus polluées. Cela va compléter les mesures d'Airparif.



C'est important pour la mairie pour affiner son plan d'action. Cela permettra de connaître les points où il faut surtout agir, comme les carrefours et les bouches de métro et de parking.



Le système Pollutrack, mis au point par une entreprise française, va être testé, donc d'abord à Paris, et il devrait servir ensuite dans d'autres villes en France.