Une application pour moins polluer en se garant plus vite

et Loïc Farge

publié le 19/02/2018 à 05:52

Nous perdons chaque année 78 millions d'heures à chercher une place pour notre voiture, et on estime qu'un tiers des embouteillages est du à des automobilistes qui cherchent à se garer. Conséquence, nous consommons davantage ce qui augmente les émissions de CO² qui dégradent la qualité de l'air.



La start-up ParkingMap s'attaque donc à ce problème en connectant les places de stationnement. Le but : indiquer en temps réel sur le smartphone des automobilistes, l'état des emplacements libres dans les rues.

Pour cela, plusieurs technologies sont utilisées. Il y a des capteurs placés au sol. Ils permettent de savoir si la place est occupée ou pas. L'entreprise utilise aussi des caméras installées en hauteur. Elles indiquent en plus la longueur de l'emplacement disponible.



Toutes ces informations sont concentrées sur une application, sous la forme d'un code couleurs. Autour de l'endroit où se trouve le conducteur, une rue dans laquelle il y a plusieurs places de stationnement apparaîtra en vert. S'il n'y a qu'une place, la rue sera colorée en orange.

Déjà en usage à Orléans et Marseille

Pour l'instant, la start-up est présente dans quelques villes. Elle a équipé 150 places de stationnement à Orléans, une rue à Soissons. Elle est également présente à Marseille.



Cette technologie est aussi installée dans certains grands parkings pour y fluidifier la circulation.