Le nombre de contrôle technique explose avant avant le tour de vis du 20 mai

publié le 18/05/2018 à 00:00

On avait pas connu une telle affluence depuis 1996, date a laquelle le contrôle technique devenait obligatoire tous les deux ans au lieu de 3. En effet, beaucoup d'automobilistes ont pris d'assaut les 6.300 centres de contrôle agréés. Résultat, le nombre de visites a grimpé en flèche : + 60 % le mois dernier.



Les spécialistes vont devoir vérifier non pas 124 points de contrôle, mais près de six fois plus. Mais le grand changement vient de la création de la catégorie "Défaillances critiques" 127 au total. C'est à dire potentiellement dangereuses. Telles qu’une absence de liquide de frein, une usure importante des plaquettes ou encore des feux ne fonctionnant pas.

Vous aurez toujours -comme aujourd'hui 2 mois pour effectuer les réparations mais la grande nouveauté c'est que vous aurez alors seulement 24 heures pour faire les réparations si vous voulez continuer a rouler. Sinon PV de 135 euros peut vous être adressé.

Le contrôle sera plus cher. Entre 15 à 20 % en plus. Le prix moyen se situe aujourd'hui entre 60 et 70 euros selon les centres. Car il faut savoir que les prix sont libres donc ils varient selon les villes et les régions..A cela il faut ajouter la contre-visite. On estime que désormais 40% des véhicules se feront recaler.