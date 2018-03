Comme l'affirment ses soutiens, Nicolas Sarkozy est-il victime d'un acharnement de la justice ?

publié le 23/03/2018 à 10:10

Nicolas Sarkozy s'est défendu avec vigueur hier soir sur TF1, promettant de "faire triompher son honneur", victime de "l'ignominie" de la "bande de Kadhafi" et de Mediapart, au lendemain de sa mise en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007.



"Je dois aux Français la vérité: je n'ai jamais trahi leur confiance", a déclaré au journal de 20H00 Nicolas Sarkozy qui, ulcéré, a témoigné de "la profondeur de (son) indignation".



"Je suis accusé par des proches d'un dictateur" dont "nous avons détruit le régime de terreur" en 2011, a dit Nicolas Sarkozy pour qui "il n'y a pas le plus petit élément, il n'y a pas le moindre élément d'une preuve" contre lui dans ce dossier.



Il n'a pas eu de mots assez durs pour les "monstruosités" proférées par Kadhafi et "sa bande", "des assassins, des criminels, des délinquants", pour le "sinistre" intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine -qu'il a cependant indiqué avoir rencontré deux fois- ainsi que pour le site d'informations Mediapart et son patron Edwy Plenel.



"Je pourfendrai cette bande, je ferai triompher mon honneur", même si cela doit prendre "un an, cinq ans, dix ans". "C'est la France, c'est la fonction" de chef de l'Etat qui est attaquée, a-t-il lancé.



"La politique, c'est fini", a par ailleurs ajouté l'ancien président de la République, s'exprimant pour la première fois de manière aussi catégorique sur le sujet, depuis son échec à la primaire de la droite fin 2016.



Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds publics libyens" dans cette enquête ouverte en 2013.



