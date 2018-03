Budget : la "cagnotte fiscale" divise les fourmis et les cigales

Le débat sur la "cagnotte", c'est comme les hirondelles : ça revient à chaque printemps économique. Dès que la conjoncture s'améliore, les recettes fiscales sont plus élevées que prévu, puisque les impôts rentrent mieux, grâce aux bénéfices des entreprises qui gonflent et à la consommation qui augmente.



Le rendement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA est donc à la hausse. Du coup, le débat est immanquable : que faut-il faire de ce surplus, des dividendes de la croissance ? N'est-il pas temps de le distribuer aux Français ? C'est ce que nous dit ce vendredi 9 mars un député en Marche, Joël Giraud, élus des Hautes-Alpes, dans une interview aux quotidien Les Échos.

On parle de 5 milliards d'euros environ sur 2017, et probablement au moins autant sur 2018. C'est donc une certaine somme. Le député Giraud propose d'en affecter une partie aux situations d'urgence, celle des Ehpad notamment (les maisons de retraite).

Il lance un débat dans la majorité, qui rappelle celui qu'on avait connu à la fin des années 1990, lorsque Jospin était premier ministre. À l'époque, la cagnotte de 50 milliards de francs (c'est-à-dire un peu moins de 10 milliards d'euros) avait déchaîné les passions. C'était DSK qui était le ministre des Finances.