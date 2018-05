publié le 11/05/2018 à 08:34

La quantité de cours à ingurgiter à l'approche du baccalauréat peut parfois en décourager certains. La rédaction de fiches peut aider à synthétiser et trier la masse d'informations que l'élève doit apprendre, mais aussi à commencer à les apprendre.



La solution la plus répandue, et la plus simple, consiste à faire des fiches de synthèse. Sur des fiches Bristol, on reprend ses cours en synthétisant au maximum : en ne gardant que des mots clés à la place de longues phrases, et surtout en ne gardant que les informations essentielles.

Cet exercice permet également de travailler son esprit de synthèse, en faisant le tri entre les informations importantes, et celles qui peuvent être mises de côté. Une qualité qui sera à coup sûr un atout dans la future vie professionnelle des lycéens.

Apprendre en rédigeant

Il est aussi possible d'imaginer d'autres types de fiches, avec des organisations différentes. On peut par exemple regrouper les informations par thème, en croisant les différents cours. Ou encore noter des petits exercices types pour savoir comment utiliser les connaissances acquises.



Ces fiches ont également un avantage : en les rédigeant, les lycéens commencent déjà à apprendre leurs cours. Sans s'en rendre compte, les informations s’imprègnent en effet dans notre esprit lorsqu'on les recopie, d'autant plus que l'on fait un travail d'analyse et de réflexion pour les synthétiser et les réorganiser. La plupart des filières générales et technologiques débuteront leurs épreuves du bac le 18 juin, à 8 heures avec la philosophie.