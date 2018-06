publié le 16/06/2018 à 12:01

Lundi 18 juin marque le coup d'envoi, non pas de la coupe du monde, mais d'une compétition qui mobilise 753.148 participants : le baccalauréat. Lors des épreuves écrites, certains objets et comportements sont tantôt obligatoires, tantôt interdits, autorisés ou conseillés.



Une montée de stress, un moment d'inattention, et tout peut basculer. Il convient avant toute chose de ne pas oublier les documents administratifs indispensables. En cas de retard, pas d'inquiétude : les candidats peuvent arriver jusqu'à une heure maximum après le début de l'épreuve - mais attention, pas de temps additionnel.

Il serait dommage d'être inquiété par un surveillant d'épreuve pour avoir sur sa table un objet interdit. Dans cet article, RTL.fr fait le point sur ce qu'il est autorisé d'avoir avec soi dans la salle d'examen, et les comportements à oublier au cours de l'examen.

Convocation et carte d'identité obligatoires

En cas de perte ou de vol de la carte d'identité, il sera demandé un récépissé de la déclaration auprès de la police ou de la gendarmerie et un autre document officiel avec photo, permettant de reconnaître le candidat.



En cas d'oubli ponctuel de la carte d'identité, pas de panique : il est possible de présenter un autre document d'identité et rapporter "dans les meilleurs délais" sa carte d'identité pour se mettre en conformité. Cela peut-être le lendemain à l'occasion du passage d'une autre épreuve.

Retard d'une heure maxi autorisé

En cas de retard indépendant de la volonté du candidat et ne dépassant pas une heure, le chef de centre peut autoriser le candidat à plancher, mais sans temps supplémentaire. Si le retard dépasse une heure, le candidat est considéré comme absent.



La grève de la SNCF lundi 18 juin et vendredi 22 juin pourrait entraîner des difficultés de transport pour les candidats se rendant dans leur centre d'examen en TER. Un dispositif spécial examen sera mis en place dans les gares pour les guider mais le ministère appelle à anticiper d'éventuelles difficultés.

Quid des calculatrices, portables, montres connectées ?

Les calculatrices de poche sont autorisées, sauf mention contraire sur la page du sujet. Tout objet qui communique avec l'extérieur est proscrit, aussi bien les téléphones portables que les montres connectées. Les portables doivent être éteints, rangés dans le sac du candidat ou remis au surveillant. Toutes les académies sont équipées de détecteurs de portables, répartis de façon aléatoire et déplacés d'une épreuve à l'autre.

En cas d'envie pressante ?

Les sorties aux toilettes sont permises passée la première heure, afin de ne pas croiser les candidats retardataires. Mais un lycéen après l'autre, accompagné par un surveillant. Dans la salle, il ne faut évidemment pas se parler entre candidats, même pas pour demander un stylo à son voisin : ce serait considéré comme de la fraude. Enfin il est possible de quitter la salle avant la fin de l'épreuve, une fois la première heure écoulée.



En cas de force majeur, si un candidat est dans l'impossibilité de se rendre à une épreuve du bac, pas de panique : des épreuves de remplacement sont organisées en septembre pour ceux qui n'ont pas pu plancher pour une raison justifiée (maladie, accident...). Il faut écrire rapidement au rectorat et joindre les justificatifs, par exemple un certificat médical.