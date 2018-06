VIDÉOS - Bac 2018 : 5 films pour réviser la philo

publié le 15/06/2018 à 08:31

Le top départ approche. Il sera donné, comme tous les ans, par l'épreuve de philosophie le lundi 18 juin. Au programme, plusieurs notions comme la culture, le sujet, la politique. Il est possible de travailler la philo en regardant des films. Cela peut permettre à la fois d'avoir des exemples pour illustrer son propos et aussi d'appuyer sa réflexion.



Marylin Maeso est professeure de philosophie au lycée Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour dans les Landes. Elle conseille beaucoup de films à ses élèves. "Je trouve de manière générale que ce sont d'excellents supports de réflexion philosophique" explique-t-elle à RTL.fr.

Parmi tous les films qu'elle recommande, en voici au croisement de plusieurs notions : la conscience, le désir, la technique, la justice, le devoir, la liberté, l'Etat, le bonheur, le droit...

1. "Time Out"

Dans ce film de science-fiction, l'action se déroule en 2169, l'être humain ne vieillit plus passé 25 ans, mais il doit recharger son compteur pour survivre. Au casting, Justin Timberlake et Amanda Seyfried. Pour Marylin Maeso, c'est un bon film "pour réfléchir à existence et temps puisque dans le film, le temps est très littéralement devenu de l’argent".

2. "A Dangerous Method"

L'oeuvre de David Cronenberg raconte le traitement d'une patiente hystérique et sa relation avec ses médecins. Il met en scène deux psychanalystes : Carl Jung et Sigmund Freud. Le film "est une mine d’or pour réfléchir à l’inconscient et au désir".



La professeure le recommande aussi car il permet de réfléchir aux notions de théorie, d'expérience et de démonstration "puisque la question des preuves de l’efficacité de la cure psychanalytique est clairement posée au travers du traitement d’une patiente hystérique".



Il questionne aussi le rapport à la société, "puisque les névroses des patients traités par le psychanalyste ont tout à voir avec les mœurs et les principes moraux de l’époque" détaille-t-elle.

3. "American Nightmare"

Marylin Maeso conseille également la trilogie American Nightmare. L'intrigue se situe dans "un univers dystopique où une purge est organisée chaque année au prétexte de permettre une catharsis collective et de réguler la violence sociale" résume l'enseignante.



Cela peut être "très utile pour les notions comme autrui, l’histoire, la société, la justice et le droit, l’Etat, le devoir et la liberté." Le quatrième volet de la saga sort cette année.

4. "Into the wild"

Le film de Sean Penn est adaptation du Voyage au bout de la solitude le roman biographique de Christopher McCandless écrit par Jon Krakauer. Un étudiant brillant part seul sur les routes d'Amérique, de quoi interroger notamment les notions de bonheur et de liberté.



5. "Her"

Her de Spike Jonze "questionne les relations entre l’homme et l’intelligence artificielle et permet de réfléchir à des notions au programme comme la conscience, le désir, autrui, la technique, le langage, matière et esprit et le bonheur" d'après Marylin Maeso.



Dans ce film, Joaquin Phoenix incarne Theodore, un héros qui entretient une relation amoureuse avec Samantha, son système d'exploitation.