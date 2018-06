Bac 2018 : découvrez les sujets de sciences économiques

publié le 21/06/2018 à 11:26

Les terminales ES ont de quoi stresser jeudi 21 juin. Ils passent l'épreuve de sciences économiques et sociales, peut-être la plus importante de leur série. En effet, elle possède un coefficient 7 ou même 9, si l'élève a choisi l'option Economie approfondie ou Sciences sociales et politiques.



L'épreuve dure quatre ou cinq heures justement selon l'option, de 8h à midi ou jusqu'à 13h. Le jeudi 21 juin est l'avant dernier jour d'épreuves pour les lycéens de série ES. Ils terminent les épreuves vendredi par les mathématiques (8h-11h) et la seconde langue vivante (14h-16h).

Les élèves ont le choix entre 2 types d'épreuve : une dissertation ou une épreuve composée de 3 parties distinctes. Pour la dissertation, il s'agit de répondre à une problématique à l'aide d’un dossier de documents. Pour l’épreuve composée, il s’agit de répondre à plusieurs questions et de rédiger une petite dissertation sur la base d'autres documents.

Les résultats du bac sont attendus le vendredi 6 juillet.

La dissertation

Les élèves choisissant la dissertation ont composé sur le sujet : "Le salaire résulte-t-il uniquement de la confrontation de l’offre et de la demande sur le marché du travail ?"



Ils avaient 3 documents à leur disposition pour ce sujet. Le premier est un tableau sur les thèmes de négociation en 2015 parmi les accords signés par des délégués syndicaux ou salariés mandatés, produit par le ministère du Travail. Le deuxième document est une courbe sur l'évolution du SMIC mensuel net en France entre 1951 et 2011, d'après des chiffres de l'Insee. Le dernier document est un tableau sur le revenu salarial annuel moyen en France en 2014, produit par l'Insee.

L'épreuve composée

Partie 1. Mobilisation des connaissances (6 points)



1. Montrez à l’aide d’un exemple comment la croissance économique s’auto-

entretient.



2. Montrez à l’aide d’un exemple que les inégalités économiques et sociales

peuvent être cumulatives.



Partie 2. Étude d'un document (4 points)



Le document est un diagramme présentant la croissance du commerce mondial des marchandises en volume et du PIB réel entre 2007 et 2016, produit par l'OMC.



Le sujet était intitulé ainsi : "Vous présenterez le document puis vous caractériserez les liens entre la croissance du commerce et celle du PIB."



Partie 3. Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)





Sujet : "À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les formes de solidarité ont évolué."



Les candidats disposaient de trois documents. Un extrait du texte d'Émile Durkheim, De la division du travail (1893) ; une courbe montrant les aides reçues selon l'âge en France en 2011, par l'Insee ; et un article de Nicolas Hourcade, "Les groupes de supporters ultras", publié en 2004 dans In Agora débats/jeunesse.



L'épreuve de spécialité "Sciences sociales et politiques"

Les candidats ont eu deux sujets au choix.



Sujet A. Comment les groupes d'intérêt influent-ils sur le fonctionnement de la démocratie ?



Le document fourni est un extrait du "Rapport présenté à l’Assemblée nationale au nom du groupe de travail sur les lobbies", par Christophe SIRUGUE, en 2013.



Sujet B. Comment expliquer l’abstention électorale ?



Deux documents étaient fournis. Le premier est un extrait de l'article "L'électeur incertain" d'Anne Muxel publié dans Revue projet en 2012. Le second est un tableau présentant le profil des abstentionnistes au second tour de l'élection présidentielle de 2017 en France, par Ipsos.

L'épreuve de spécialité "Économie approfondie"

Les élèves ont eu deux sujets au choix.



Sujet A. Présentez la politique de la concurrence à l’égard des cartels de producteurs.



Le document fourni est un communiqué de presse de la Commission Européenne publié le 19 juillet 2016.



Sujet B. Comment expliquer l'instabilité financière ?



Le document fourni est un extrait de Monnaie, banques, finance (2012) par Jézabel Couppey-Soubeyran.