publié le 22/06/2018 à 12:26

C'est la fin d'une semaine bien chargée pour les lycéens. Ce vendredi 22 juin, les élèves de Terminales des séries générales ont passé l'épreuve de mathématiques. C'est l'avant dernière épreuve de la série ES, alors que les S et L ont encore des épreuves lundi 25 juin.



Pour la série S, c'est une épreuve de taille. Quatre heures (8h-12h), coefficient 7 ou 9 pour ceux qui ont choisi la spécialité mathématiques. Tous les terminales S ont les mêmes sujets, seul un exercice, noté sur 5 points, change pour les élèves ayant choisi cette spécialité.

Cette matière compte pour un coefficient 5 pour les élèves de ES, et un coefficient 4 pour les littéraires ayant choisi la spé maths. Les candidats de ES et L ont composé pendant 3 heures.

RTL et digiSchool vous dévoilent les corrigés de chaque épreuve de mathématiques, pour les séries S, ES et L.

L'épreuve de maths pour les séries ES et L

Exercice 1



Partie A



1. P(X=10) = 0

P(X = 45) = P(X > µ) = 0,5

P(X = X = 69) = P(µ - 2s = X = µ + 2s) = 0,954

P(21 = X = 45) = 0,477



2. P(30 = X = 60) = 0,7887



3. P(X = a) grâce à la répartition inverse a = 2290 (arrondi à l’unité)



Partie B



1. IF = [0,855 ; 0,925 ]



2. f = (286/300) = 143/150 = 0,95



3. Hypothèse : p = 89%

f appartient [0,855 ; 0,925] donc l’hypothèse est rejetée. Le taux de satisfaction n’est pas resté stable



Exercice 2



1. a



2. b



3. b



4. a



Vous pouvez consulter le corrigé complet de l'épreuve de mathématiques pour les séries L et ES sur le site de digiSchool, ainsi que l'épreuve de spécialité en ES et L.

Pour les séries S

Le corrigé complet de l'épreuve de mathématiques de série S est à retrouver sur le site de digiSchool.