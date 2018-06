publié le 21/06/2018 à 12:05

Les lycéens de série L ont passé, jeudi 21 juin, l'épreuve de littérature. Cette épreuve est différente de celle de français, passée en classe de première, qui comprenait deux parties : écrite et orale.



Il s'agit d'une épreuve difficile pour les littéraires. L'examen ne dure que deux heures (8h-10h), soit deux fois moins longtemps que la philosophie ou l'histoire-géographie.

Dotée d'un coefficient 4, l'épreuve requiert un raisonnement structuré, une problématique, comme dans une dissertation. Les élèves ont répondu à deux questions. La première portant sur un aspect de l'oeuvre présentée. La seconde portant sur l'ensemble de cette oeuvre. Une question vaut 8 points, et l'autre 12 points.

Les résultats du bac sont attendus à partir du 6 juillet.



RTL et digiSchool vous dévoilent le corrigé intégral de l'épreuve de littérature.

Question 1

On peut déceler l’idée de “rentrer” dans le fait que les deux premières parties de l’oeuvre se

déroulent à Paris tandis que la troisième partie a lieu en Suisse. Seulement, y a-t-il un réel

retour à l’ordre ? Y a-t-il réellement eu désordre avec Bernard ? Ou n’est-il seulement qu’un

personnage constamment entre ordre et rupture ? Les candidats pouvaient utiliser l’exemple

de Laura et Félix Douviers : pouvait-elle encore faire semblant d’aimer son mari ? Les

choses seraient-elles vraiment comme avant après qu’elle ait avoué sa faute ? Par ailleurs, il

était judicieux de faire référence à l’idée de transit, le fait de rester sans réponse avec le cas

de la mère de Bernard, le roman d’Edouard, … Parallèlement, certains font le choix de

repartir comme Laura et Félix ou le couple Olivier/Bernard, entre autres. Finalement, on

pouvait se demander si les retours à l’ordre sont satisfaisants avec la tentation du suicide et

George Molinier est sage.

Question 2

La question 2 a été traitée en détails par un professeur. Retrouvez son corrigé en cliquant ci-

dessous.



Voir le corrigé intégral d’un professeur avec digiSchool.