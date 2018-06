publié le 21/06/2018 à 13:25

C'est le grand jour pour les élèves de Terminale ES ! Ils ont passé ce jeudi 21 juin l'épreuve la plus importante pour leur baccalauréat : les sciences économiques et sociales (SES).



Cette épreuve possède un coefficient 7 ou même 9, si l'élève a choisi l'option Économie approfondie ou Sciences sociales et politiques.

L'épreuve dure quatre ou cinq heures justement selon l'option, de 8h à midi ou jusqu'à 13h. Les élèves ont le choix entre 2 types d'épreuve : une dissertation ou une épreuve composée de 3 parties distinctes. Pour la dissertation, il s'agit de répondre à une problématique à l'aide d’un dossier de documents. Pour l’épreuve composée, il s’agit de répondre à plusieurs questions et de rédiger une petite dissertation sur la base d'autres documents.

RTL et digiSchool dévoilent le corrigé intégral de l'épreuve de SES.

La dissertation

Pour bien traiter le sujet de dissertation de l’épreuve de SES du Bac 2018 “Le salaire

résulte-t-il uniquement de la confrontation de l’offre et de la demande sur le marché du

travail ?”, les élèves de Terminale ES devaient d’abord définir la notion de salaire, à savoir

“la rémunération des actifs occupés qui sont sous la subordination d’un employeur dans le

cadre d’un contrat de travail”. Débuter son introduction en parlant des syndicats de salariés

qui se battent pour la hausse des salaires était pertinent pour démontrer comme la détermination des salaires est complexe dans un contexte de marché du travail

institutionnalisé. Afin de dégager la problématique, les élèves de Terminale devaient

s’interroger sur la pertinence des mécanismes du marché pour expliquer les salaires puis

ensuite d’envisager le rôle de l’État et des partenaires sociaux.



Les lycéens devaient donc ici évoquer le modèle néoclassique de base qui affirme que le

niveau des salaires est le résultat de la confrontation entre l’offre et la demande de travail

sur un marché du travail en situation de concurrence pure et parfaite (partie 1). Pour la

partie 2, il était question d’expliquer que la fixation du salaire est également déterminée par

d’autres facteurs (notamment l’intervention de l’Etat). En conclusion, les futurs bacheliers

devaient dire que la fixation des salaires peut en partie résulter du marché de l’offre et de la

demande de travail, mais d’autres déterminants semblent jouer un rôle plus important. Il

convenait de parler des partenaires sociaux et des négociations collectives dans le cadre

légal institué par l’État. Une ouverture sur le lien entre le niveau des salaires et le taux de

chômage était la bienvenue.



Le plan détaillé et la dissertation rédigée sont disponibles gratuitement sur digiSchool. Cette

correction comprend également le corrigé de l’épreuve composée, à savoir les réponses à

l’étude de documents, le plan détaillé et la rédaction du commentaire composé.



Consultez la correction intégrale de l’épreuve de SES



Consultez sans tarder la correction intégrale de cette épreuve avec la spécialité SSP.



Consultez sans tarder la correction intégrale de cette épreuve avec la spécialité EA.