publié le 17/06/2018 à 11:46

Dernière ligne droite pour les candidats au bac : plus de 753.148 lycéens vont franchir lundi 18 juin la porte des centres d'examen. Et ils ne devraient pas avoir de souci à se faire s'ils doivent s'y rendre en train. D’après le calendrier de la grève SNCF au mois de juin, les 18, 22, 23, 27 et 28 juin sont des jours de grève, mais celle-ci a pris des mesures pour que les candidats n'en pâtissent pas.



Ainsi a été mis en place, le 6 juin, le plan “Spécial Exams”. Ce dispositif, qui existe depuis 2014 mais a été renforcé cette année, et est prolongé jusquà la fin du mois, pour les collégiens qui passeront leur Diplôme National du Brevet (DNB) les 28 et 29.



Dans un communiqué, la SNCF annonce la mise en place de "points de ralliement spécifiques" dans les grandes gares, signalés par des panneaux. Les "Gilets rouges", plus nombreux pour l’occasion, y attendront les élèves pour les aiguiller.

Des points de ralliements sont installés dans les gares dans le cadre du dispositif "Spécial Exams" de la SNCF Crédit : VINCENT ISOREL / MAXPPP

Des "comptoirs de l’info" ont également été mis en place dans les 21 plus grandes gares de France (les gares parisiennes, Lyon, Strasbourg, Lille) et dans celles qui se trouvent à proximité des centres d’examens. Les candidats pourront y trouver des informations spécifiques aux trains les concernant.

En région, une prise en charge prioritaire

En cas de problème sur une ligne en région desservant un centre d’examen, la SNCF prévoit d’en avertir immédiatement le rectorat concerné, qui informera les centres d’examens du retard involontaire des candidats en cas d'imprévu rencontré par le train ou encore en cas d'incident technique. Des taxis et des bus de substitution sont prévus au cas où, pour les élèves et examinateurs. Des agents les attendront à l’arrivée pour les guider vers le lieu des examens.