publié le 04/05/2018 à 06:51

La version officielle de Donald Trump, c'est qu’il n'a jamais eu de relation sexuelle avec Stormy Daniels. Il a utilisé le mot "escroquerie" à son propos. Or on sait depuis maintenant plusieurs mois que l'avocat personnel du président américain, l'un de ses fidèles, a payé juste avant l'élection 130.000 dollars pour qu'elle se taise.



Quand les journalistes l'ont interrogé il y a quelques semaines, Donald Trump a répondu qu'il n'était "pas au courant" et qu'il n'avait "pas remboursé" son avocat. Mais cette version officielle a été contredite sur Fox News, dans l'émission préférée du Président, par son nouvel avocat personnel Rudy Giuliani - vous souvenez peut-être de lui, car il était le maire de New York pendant le 11-Septembre.

Giulani, que Trump vient de recruter pour essayer de mettre fin à l’enquête sur l’affaire russe, admet que Donald Trump a remboursé son avocat qui avait payé Stormy Daniels. D'abord cela veut dire que le Président a menti devant les caméras. Et ici le mensonge n'est pas pris à la légère.

En fait la nouvelle version officielle, c'est que Donald Trump a versé de l'argent à son avocat, sans savoir que cet argent allait servir à payer une actrice porno. Sérieusement, même des soutiens de Trump admettent que cette version n'est pas crédible. Et pourquoi acheter le silence d'une actrice porno s'il n’a pas eu de relation sexuelle avec elle ?



La nouvelle version officielle, c'est de dire : "Vous comprenez c'était juste avant l'élection". Même si ce n'était pas vrai, elle pouvait faire des dégâts en parlant à la presse. Donc mieux valait lui payer ce qu'elle réclamait.



Mais même si on croit à cette version, cela pose un autre problème : cela veut dire que Trump a dépensé 130.000 dollars pour une raison liée à l'élection pour protéger sa candidature. Et ça, ce serait un financement illégal de campagne électorale. Car ce versement n'a pas été pas déclaré.

"Ça va mal finir !"

L'avocat de Stormy Daniels prédit que le Président "ne terminera pas son mandat", qu'il est mode totale panique, qu'il creuse son trou, que ca va "mal finir". Pourquoi prédit-il cela ? Car le procureur spécial de l'affaire russe peut aussi s'emparer de ces éléments. Il veut de toute façon entendre Trump.



Et si le Président fait le même genre de mensonge sous serment, ce serait une obstruction de justice. C'est un motif d'ouverture d’une procédure de destitution. C'est ce qui était arrivé à Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. On en est pas là.



Mais pour revenir au mensonge, ca peut avoir ces conséquences sur son camp : un présentateur de Fox News, la chaîne qui roule pour Trump, s'est fâché pendant quatre minutes, en direct, pour dire au Président qu'il n'en pouvait plus de ces mensonges répétés, fréquents, permanents, compulsifs. Et ça, ça dépasse largement l'histoire de l'actrice porno.