publié le 16/02/2018 à 12:05

Après Ryanair ciblée fin janvier, Air France est à son tour victime des pirates du net. Depuis quelques jours, une arnaque circule à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Si vous avez un compte sur Facebook, Snapchat ou Whatsapp, vous avez peut-être vu passer cette offre qui propose "deux billets gratuits" à l'occasion des 85 ans de la compagnie aérienne française.



De prime abord, l'offre pourrait sembler fiable. Lorsque l'on clique sur le lien, on atterrit sur un questionnaire proposant de gagner deux billets d'avion d'une valeur de 500 euros. Les hackers à l'origine de l'arnaque ont pensé à tout : l'URL du site "airfrance.com", la date d'anniversaire de la compagnie qui correspond effectivement à la date de création (1933).

Mais si on va plus loin, de premiers doutes peuvent apparaître : les billets sont disponibles via la compagnie Ryanair. Mais surtout, comme l'ont repéré Les Observateurs de France 24, un petit point était visible dans l'URL du site, en dessous du deuxième "a" d'Air France. "Ce symbole est en fait ce qu’on appelle en informatique un 'caractère UTF8'", expliquent nos confrères.

Hello @AirFranceFR une arnaque circule avec un faux nom de domaines avec un . sous le a de Air France : http://www. ¿irfrance .com/@AFNIC C’est la seconde arnaque de ce genre que je vois circuler. pic.twitter.com/ZHrhkjDpq0 — Manson Thomas (@MansonThomas) 14 février 2018

Cette lettre, utilisée dans l'alphabet vietnamien ou encore maltais a permis aux pirates de monter cette arnaque appelée typosquatting. Ce terme désigne "le fait d’utiliser une lettre graphiquement proche d’une autre pour faire croire qu’on se trouve sur un site officiel", poursuit le site.



De son côté, Air France a prévenu dès le 13 février sur Twitter qu'une offre frauduleuse circulait sur internet, en recommandant à ses clients d'être vigilants.

Bonsoir, effectivement, il s'agit d'une offre frauduleuse (phishing) ! Merci pour votre vigilance. https://t.co/3OTZgls6HK — Air France FR (@AirFranceFR) 13 février 2018