Adhap Services accompagne, à domicile, les personnes dépendantes

publié le 21/02/2018 à 00:20

La spécialité d'Adhap Services, c'est l'aide à domicile pour les personnes dépendantes. Chaque jour, 6.500 personnes travaillent pour le réseau dans toute la France. C'est un boulevard qui s'ouvre pour Adhap Services puisqu'on dénombrera 1,5 million de personnes dépendantes en France en 2020, voire 4 à 5 millions dans 40 ans.



"Statistiquement, on est sur un marché qui est amené à se développer énormément", explique Damien Cacaret, président du réseau Adhap Services. "Adhap, c'est une structure privée qui existe depuis 20 ans. Mais il y a 20 ans, ce secteur n'existait pas, en tout cas pas de manière privée ; c'était un secteur qui était au départ associatif et qui s'est développé ces dernières années pour faire face à une demande qui est de plus en plus croissante", précise Damien Cacaret.

"On va multiplier par deux le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans en 2040, c'est à dire demain".