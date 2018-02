publié le 20/02/2018 à 01:03

Depuis 1920, Loc Maria Biscuits produit en vend ses Gavottes, la marque des crêpes dentelles. Le produit est breveté et protégé, ce qui signifie que seul Loc Maria peut vendre ces produits en France. "Aujourd'hui, nous fabriquons 250.000 crêpes par jour", explique Jérôme Tacquard, directeur général de Loc Maria Biscuits.



L'objectif en 2018 : dépasser le milliard de crêpes dentelles produites dans l'usine de Lanvallay, près de Dinan, dans les Côtes d'Armor. Au fil des années, la gavotte a évolué pour se décliner sous différentes formes : au chocolat, salée, fourrée au Boursin.

Depuis le 1er janvier 2018 plus aucun produit de Loc Maria Biscuits ne contient d'œufs provenant de poules élevées en cage. "Avec l'ensemble des collaborateurs, on a initié il y a un an maintenant une démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). On a une forte appétence pour la qualité de nos ingrédients. Pour faire des biscuits haut de gamme, il faut aussi des ingrédients de qualité", indique Jérôme Tacquard. "Ça coûte plus cher, mais on est prêt à faire ce pas là pour garantir et améliorer sans cesse la qualité de nos produits".