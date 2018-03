VIDÉO - Renault dévoile l'EZ-GO, son robot-taxi autonome

publié le 08/03/2018 à 18:33

Pas de pédales ni de volant : bienvenue à bord de l'EZ-GO (prononcez "easy-go"), le taxi-robot présenté par Renault au Salon de Genève. À mi-chemin entre une voiture et un mini-bus, ce véhicule de 4,80 mètres de long est entièrement vitré. Il se déplace seul grâce à des capteurs et des radars et se réserve via son smartphone.



L'EZ-GO peut accueillir jusqu'à 6 personnes sur de confortables banquettes en forme de U. Grande innovation : on y entre debout, par la porte avant qui s'ouvre à plus de 180°. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, une plateforme s'allonge et s'abaisse au niveau du trottoir pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Autre nouveauté : ce véhicule électrique se recharge sans fil, par induction. Pour la firme automobile, ce n'est pas de la science fiction : l'EZ-GO pourrait arriver dans nos villes d'ici à 2022.