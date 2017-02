Salon de l'agriculture 2017 : qu'est-ce que la "nouvelle agriculture" ?

publié le 25/02/2017 à 09:59

Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi 25 février Porte de Versailles à Paris, et le stand de Terrena Innovation, fer de lance de la "nouvelle agriculture", y expose fièrement ses actions pour faire muter, dans une ligne écologiste, ce secteur en crise. Terrena, deuxième coopérative de France, compte 22.000 agriculteurs, spécialisés dans le cochon, le lapin, la volaille et les céréales, dans le grand Ouest. Elle date du XIXe siècle mais a su se renouveler avec son époque. Au moment du Grenelle de l'environnement (2007), lorsque la question des pesticides et des OGM s'est imposée dans le débat politique, la coopérative a eu un déclic.



"Suite au Grenelle, on a fait une grande consultation avec tous nos adhérents pour discuter de ce qu'on devait faire et on a décidé tous ensemble de partir vers la nouvelle agriculture, c'est-à-dire une agriculture plus respectueuse de l'environnement, avec une baisse drastique des pesticides et pas d'utilisation d'OGM", explique Cécile Guillon-Kroon, responsable nutrition et santé animale de Terrena Innovation. Depuis, la coopérative a proposé 33 solutions concrètes à ses agriculteurs, comme par exemple deux variétés de colza, pour une raison très concrète : une première variété pour les parasites, la seconde pour la récolte.