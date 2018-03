Valeo a testé avec succès sa voiture autonome sur le périphérique parisien

publié le 30/09/2016 à 01:15

12e équipementier automobile mondial, Valeo a annoncé jeudi 29 septembre avoir fait parcourir à une voiture autonome quelque 700 kilomètres sur le périphérique parisien, pendant 24 heures d'affilées. "On a démontré qu'une voiture autonome était capable de s'insérer dans un trafic extrêmement compliqué", se félicite Jacques Aschenbroich, PDG de l'entreprise française, qui prédit l'arrivée de la voiture autonome à l'horizon 2020.



Autre enseignement de ce Road trip 2.0 : la cohabitation entre les véhicules autonomes et ses ancêtres est possible. "Le plus difficile, ce sera que vous cohabitiez avec votre voiture autonome", prédit Jacques Aschenbroich. Dans un premier temps, la réglementation obligera le conducteur d'être capable de reprendre la main sur sa voiture. Un instant-clé difficile à jauger. Il faudra donc des interfaces pour indiquer quand reprendre la main.